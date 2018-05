Linea 1, nuova uscita alla Sanità: sfrutterà un vecchio rifugio antiaereo

La Sanità avrà la sua uscita della metropolitana: la giunta comunale ha oggi approvato, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture Mario Calabrese, la delibera che dà il via a progettazione e realizzazione si una seconda uscita della stazione della Metro 1 di Materdei.

L'intervento fa parte del “Patto per Napoli”, e costerà in tutto 6,9 milioni di euro che verranno finanziati con risorse Fsc 2014-2020.

Si tratta – spiega l'amministrazione comunale in una nota – di un importante intervento che servirà una zona ad altissima densità abitativa.

La possibilità di realizzare una seconda uscita è peraltro facilitata dal “riutilizzo di una estesa cavità tufacea realizzata nel 1761 e successivamente usata come rifugio antiaereo nella seconda guerra mondiale”.

L'accesso alla cavità si trova ai piedi delle scale di via Telesino, tra via Sanità e via Fontanelle. Da lì prosegue verso nord ovest, appunto verso la stazione di Materdei, per 120 metri.