Nuova sede a Napoli per la Az-Holding

Una nuova sede su un intero piano presso l’isola A2 del Centro Direzionale di Napoli, per la Az-Holding. L'annuncio è arrivato dalla società fondata da Antonino Restino, che amplia il suo raggio d’azione ed aggiunge un'altro spazio oltre a quelli di Milano e di Santa Lucia, sempre a Napoli. La nuova sede diventerà il vero cuore pulsante dell’azienda, leader a livello nazionale nell’ambito dell'info providing e credit servicer. «Sono profondamente soddisfatto dei lavori svolti – afferma Restino - il Centro Direzionale di Napoli rappresenta da sempre il fulcro del business qui a Napoli.

AZ Holding è cresciuta molto negli ultimi anni, diversificandosi e anticipando trend di mercato con grande visione e corretta lettura dei trend di mercato; questo ci ha aiutato a crescere e l’esigenza di una nuova location è stata quasi fisiologica». La sede sarà cablata con migliaia di metri di cavi di rete stesi in circa 1000 mq di superficie, controlli ed accessi biometrici, predisposizione di dock station per oltre 200 persone: questi i dettagli che rispecchiano la vocazione tecnologica del gruppo che punta su sviluppo, dinamismo e progettazione per creare nuove possibilità di impiego sul territorio.