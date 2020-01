Anche a Napoli arriva la notte delle edicole: "Le lanterne della democrazia"

Il sindacato nazionale Giornalai (Sinagi, affiliato Slc Cgil) ha indetto in tutta Italia la "Notte delle edicole". Anche a Napoli ci sono giornalai aderenti, che quindi resteranno aperti per tutta la sera, fino a notte. In particolare l'Edicola Scarlatti (via Merliani/Vomero) resterà aperta fino a tarda serata, ma sono numerose le adesioni ricevute dal sindacato, in tutti i quartieri della città.

L'obiettivo è sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza sociale che riveste l'edicola, "luogo di incontro e presidio territoriale insostituibile, lanterna sulla democrazia", si legge in una nota.