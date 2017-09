Noi consumatori contro la pizza surgelata: "Riuniamo i pizzaiuoli"

Noi consumatori contro la pizza surgelata. Il presidente dell'associazione Angelo Pisani all'attacco: "Basta con lo sfruttamento delle sane tradizioni campane: solo spot pubblicitari e vantaggi per i soliti ricchi". Il progetto di un polo della pizza surgelata nel beneventano è, per l'avvocato, "l'ultima trovata di Governo e Regione che anziché aiutare gli italiani finanziano le multinazionali che 'sfruttano' il territorio commercializzando e promuovendo la pizza congelata invece dei noti prodotti e tradizioni locali".

"Il business della pizza congelata è stato finanziato grazie ai contratti di sviluppo firmati dalla Nestlè Italia con ministero dello Sviluppo economico e Regione – va avanti Angelo Pisani – Un investimento da 50 milioni che nel 2020 realizzerà tre linee di produzione per 350 pizze al minuto e 150 nuove assunzioni. Non si può che contestare una multinazionale come Nestlè che intende produrre pizze congelate con dicitura 'pizza Napoletana Classica' prodotta con ingredienti locali e distribuirla, arrogandosi diritti e storia non suoi".

Domani mattina, alle ore 10, presso la pizzeria di Luciano Sorbillo in vico Acitillo al Vomero, ci sarà una conferenza stampa: "Riuniremo, insieme con Angelo Ferrillo i veri pizzaioli locali e i consumatori per rappresentare le iniziativa e linee guida da adottare a tutela della pizza, dei produttori locali e degli stessi pizzaiuoli artigianali".