Locali in fitto nelle stazioni di Metro e Funicolari, l'11 febbraio la scadenza delle domande

Scade martedì 11 febbraio 2020 la "manifestazione di interesse" per la locazione di locali commerciali nelle stazioni della Metropolitana Linea 1, delle Funicolari di Napoli, dei parcheggi e presso la Sede Direzionale dell’Azienda Napoletana Mobilità in Via Giambattista Marino 1 a Fuorigrotta.

Le offerte vanno presentate - entro il termine perentorio delle ore 13,00 di martedì 11/02/2020 in un plico chiuso e sigillato indirizzato a: "ANM S.p.A. – Unità Affidamenti Contratti Passivi e Attivi - via G. Marino 1 – 80125 Napoli" a mezzo posta, a mano o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la riservatezza dell’offerta.