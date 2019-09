Navigator: giovedì incontro al Nazareno con i vertici del Pd

“Oggi una nostra delegazione è stata ricevuta dal segretario regionale del Partito democratico, Leo Annunziata. L’incontro, al quale era presente anche il segretario cittadino dei Giovani democratici, Ilaria Esposito, ha avuto come oggetto la situazione dei 471 vincitori campani della selezione pubblica per navigator, la cui contrattualizzazione non è ancora avvenuta a causa della mancata sottoscrizione della convenzione con Anpal Servizi da parte della Regione Campania, unica regione italiana a non averla ancora firmata” a parlare sono i rappresentanti dei Navigatori campani dopo un incontro con il Pd napoletano.

“Durante il confronto, che si è svolto presso la sede del partito di via Santa Brigida a Napoli in un clima sereno e costruttivo, i nostri delegati hanno esposto al segretario Annunziata i dettagli della vicenda che da quasi due mesi ci tiene bloccati in un limbo. In accordo con il vertice regionale del Pd, abbiamo quindi convenuto di rivederci la prossima settimana, per aggiornamenti. Domani una delegazione si recherà quindi a Roma presso la sede nazionale del Pd in Largo del Nazareno, dove è previsto un incontro con rappresentanti della segreteria del partito”.