Navigator Campania, si parte: a Napoli via al percorso formativo

Dopo tante polemiche, parte oggi l'avventura dei 471 Navigator in Campania. L'appuntamento è fissato questa mattina alla Stazione Marittima di Napoli per la giornata di accoglienza ed il primo giorno di formazione.

Saranno presenti anche il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo ed il presidente di Anpal Mimmo Parisi.

In giornata prenderanno il via le sessioni formative sui compiti che attendono i navigator, sulle politiche attive del lavoro e sul reddito di cittadinanza, sull'organizzazione di Anpal Servizi, con particolare attenzione alle specificità della Regione Campania. Dopo un mese di formazione in aula, i navigator campani inizieranno la formazione on the job. Partirà allora anche nella nostra regione la fase 2 del reddito di cittadinanza.

"I Centri per l’Impiego stanno svolgendo in queste settimane un compito encomiabile, per prendere in carico i beneficiari del Reddito di Cittadinanza tenuti al Patto per il lavoro. Oltre 200 mila beneficiari si sono già presentati ai Centri. Noi come Anpal abbiamo messo a disposizione 3 mila navigator, tutti operativi, e stiamo fornendo assistenza tecnica alle Regioni, per facilitare i servizi di accompagnamento al lavoro. Considerando la portata della riforma e il numero di persone coinvolte, stiamo procedendo a ritmi da record, visto che tutto questo è avvenuto nell’arco disei mesi. Per i risultati in termini di posti di lavoro occorre tenere presente che vanno prima svolte tutte le attività propedeutiche che stiamo attuando in queste settimane. Ma intanto circa 18 mila beneficiari hanno trovato un’occupazione", spiega in una nota Mimmo Parisi sul progetto nazionale.