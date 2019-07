Navigator, i sindacati: "Tutelare loro, ma anche i precari dei Collocamenti"

"Sarebbe paradossale che per assorbire i navigator si si dimentichi dei consulenti che hanno portato avanti, tra mille difficoltà, il lavoro degli Uffici per l'impiego. Bisogna trovare una soluzione che salvaguardi vecchie e nuove precarietà". I sindacati si riuniscono e scrivono a Vincenzo De Luca. Cgil, Cisl e Uil hanno presentato il loro piano per la crescita economica e occupazionale della Campania.

Proposte che si basano su alcuni punti fondamentali: controllo della criminalità, trasporti, sanità, appalti pubblici, turismo e ambiente. "E' necessario un piano lavoro per dare nuovo impulso a questi settori" è il mantra ripetuto dai segretari dei tre segretari regionali Nicola Ricci, Doriana Buonavita e Giovanni Sgambati. Al centro dell'attenzione la vertenza dei navigator e il concorsone promosso dalla Regione Campania. "I centri per l'impiego soffrono di carenza strutturale da anni e non vanno dimenticati i consulenti che da anni vi lavorano - afferma Ricci della Cgil - per questo motivo, dobbiamo trovare la strada che possa tutelare sia i vecchi che i nuovi precari e stiamo discutendo con il Governo".

L'unità dei sindacati può essere l'arma in più per un autunno che si prospetta caldo come al solito sul fronte lavoro: "Ci vogliono idee condivise - afferma Sgambati della Uil - altrimenti ci mobiliteremo per fare in modo che chi sta nei posti decisionali cambi". Per la Buonavita il concorsone va promosso con riserva perché: "...deve superare alcuni nodi, come il basso numero di richieste. Sono coinvinta però che con il lavoro di tutti non sarà solo una trovata elettorale come qualcuno ha ipotizzato".