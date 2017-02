Fincantieri firma l'accordo: nuove commesse per Castellammare

Quattro nuove navi da crociera saranno costruite da Fincantieri per il brand Norwegian Cruise Line (uno tra i primi gruppi crocieristici al mondo). Le unità hanno un valore di circa 800 milioni di euro ciascuna e saranno consegnate a un anno l’una dall’altra a partire dal 2022 fino al 2025, e in caso di esercizio dell’opzione fino al 2027. Le navi partiranno dal porto di Trieste ma saranno realizzate anche grazie al supporto degli operai dello stabilimento di Castellammare di Stabia. Il sito navale della Campania è stato rassicurato: il lavoro, infatti, ci sarà e coprirà i prossimi tre anni impiegando tutto il personale. Anche se sindacati e tute blu temono che queste commesse servano solo a tamponare la crisi.

La produzione del primo troncone potrebbe prendere il via proprio in primavera. A metà marzo, infatti, con il ritorno degli operai attualmente in trasferta al Nord, la squadra di lavoro dovrebbe essere al completo e avviare così la produzione dei tronconi. Le nuove navi saranno innovative e costituiranno "la spina dorsale della flotta del futuro di NCL". Con circa 140.000 tonnellate di stazza lorda, quasi 300 metri di lunghezza e una capacità di ospitare 3.300 passeggeri, avranno il duplice obiettivo di contenere i consumi in esercizio e minimizzare l'impatto ambientale, in linea con le più recenti normative in materia. L’ordine, infatti, si basa su un progetto prototipale sviluppato da Fincantieri che valorizza le caratteristiche consolidate di libertà e flessibilità di NCL con una configurazione di prodotto innovativa, in grado di arricchire ulteriormente l’esperienza offerta ai passeggeri. Dunque, le navi non sranno solo in linea con le più recenti normative in materia ma anche con le ultime costruzioni realizzate dallo stabilimento di Castellammare di Stabia.