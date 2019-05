Di Maio aggira il silenzio elettorale: "A Castellammare 110 milioni di investimenti"

"Entro il 2019 saranno investiti a Castellammare 110 milioni di euro". Ogni regola ha il suo escamotage. Non fa eccezione quella del silenzio elettorale. Lo ha imparato anche il ministro per lo Sviluppo economico Luigi Di Maio che stamattina, approfittando del varo della nave militare Trieste, a Castellammare di Stabia, ha aggirato le 24 di silenzio imposte per le imminenti elezioni europee, annunciando finanziamenti per i cantieri navali: "Di questi soldi - ha proseguito il vicepremier - 70 sono dello Stato, già stanziati, mentre i restanti saranno garantiti di Fincantieri. Vogliamo che, in questo luogo, le commesse aumentino e con questo stanziamento cresceranno i posti di lavoro del 60 per cento".

Di Maio non è stato l'unico rappresentante delle istituzioni ad assistere al varo della Trieste. Presente anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella, la cui figlia Laura è vestito i panni della madrina dell'imbarcazione, il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il sindaco della Città metropolitana Luigi de Magistris. Questi ultimi due hanno girato al largo l'uno dall'altro proseguendo la guerra fredda istituzionale tra i due Enti.

La Nave Trieste sostituirà la Garibaldi nello scacchiere della Marina militare e lascia spazio a speranze per il futuro dei cantieri navali di Castellammare. Le maestranze chiedono a Fincantieri di poter realizzare intere navi all'ombra del Vesuvio, un entusiasmo parzialmente smorzato dall'ad Giuseppe Bono: "Qui faremo le navi che si possono realizzare. La Trieste misura 230 metri ed è il massimo che questo cantiere può contenere, mentre le navi da crociera superano i 300 metri. Il vero problema, oggi, sono i tempi di consegna perché se per completare un'imbarcazione ci mettiamo, a oggi, 8 anni, arrivano altri e si prendono la commessa".