The Guardian, le 10 città europee dove passare un Natale da sogno: c'è anche Napoli

Il prestigioso quotidiano inglese ha stilato un elenco con le migliori mete europee in cui passare il Natale. Tra queste spicca anche Napoli, oltre a Lisbon Lille, France Ghent, Munich, Copenhagen, Ledbury Herefordshire, Glasgow, Vienna, Amsterdam, Lisbon.

"C'è più gusto a trascorrere il Natale a Napoli. Il centro storico brilla di luci natalizie, i musicisti di strada affollano le strade. E' la casa del Presepe: durante l'anno, gli artigiani lavorano a realizzarlo per poi esporlo nelle loro botteghe o nelle chiese. Da non perdere nel museo di San Martino il Presepe Cuciniello e San Gregorio Armeno. I visitatori possono trovare tantissime idee regalo e luoghi speciali in cui mangiare e in cui fare shopping come via Toledo. Napoli è una delle città migliori per la gastronomia d'Italia: fate scorta di ottimi vini locali, limoncello, formaggio (mozzarella di bufala) e salumi di gastronomia, oltre al cioccolato. Per non parlare del caffè", scrive The Guardian.