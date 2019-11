Natale a Melito 2019, finanziamento da 25mila euro dalla Camera di Commercio

Un Finanziamento di 25.000 euro ottenuto dalla Camera di Commercio di Napoli, diretta dal dottor Ciro Fiola, per gli eventi del Natale a Melito 2019. È il lusinghiero risultato ottenuto dall’Associazione Commercianti presieduta da Antonio Papa che, stilando un protocollo d’intesa con il Comune di Melito di Napoli e il sindaco Antonio Amente, hanno partecipato al bando pubblicato dall’organo che si occupa di supportare il settore delle attività produttive sul territorio. Il progetto è stato ritenuto valido dalla Camera di Commercio che ha così accordato il finanziamento.

«Siamo veramente soddisfatti per quanto ottenuto – afferma il presidente dell’Associazione Commercianti e membro del direttivo provinciale di Aicast Antonio Papa – Siamo già al lavoro per stilare il calendario delle iniziative natalizie che si terranno nella nostra città dall’8 al 31 dicembre. Io, i miei collaboratori e gli esercenti saremo in prima linea per garantire ai nostri concittadini un Natale all’altezza delle loro aspettative. Un ringraziamento doveroso va al presidente della Camera di Commercio di Napoli Ciro Fiola ed anche al primo cittadino di Melito Antonio Amente per aver creduto con noi al progetto».