Nasce l'Osservatorio del mercato del lavoro in Campania

Uno strumento di ricerca, raccolta, analisi e approfondimento utile alla definizione di linee programmatiche a supporto delle politiche regionali per il lavoro, il sistema educativo di istruzione e formazione professionale. Questo l'obiettivo dell'Osservatorio del mercato del lavoro in Campania voluto dalla Giunta regionale. L'organismo avrà anche il compito di monitorare i dati relativi alle aziende campane in crisi, nonché quelli relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e al benessere organizzativo in azienda ed alla transizione dei giovani da percorsi di studio al lavoro.

«Il Lavoro deve essere nell'agenda quotidiana di chi ha la responsabilità dell'azione di governo – afferma l’assessore Sonia Palmeri – occorre impegnare e coinvolgere tutte le migliori energie presenti nella nostra regione e l'osservatorio costituirà un faro acceso sul mercato del lavoro campano e sulle dinamiche economiche settoriali e territoriali, con la mission di formulare proposte per lo sviluppo dell'occupazione giovanile, femminile, delle categorie svantaggiate, dei lavoratori a rischio di espulsione e dei lavoratori già espulsi dai cicli produttivi.

Ho già idee chiare su azioni di ricollocazione e reimpiego di lavoratori in esubero – aggiunge l’assessore – La giunta De Luca continua a sostenere che la specificità della condizione economica e sociale campana richiedono la massima urgenza nell'immaginare, strutturare e proporre soluzioni efficaci a contrastare l'alto tasso di disoccupazione e inattività». L'osservatorio, inoltre, sarà supporto attivo per la qualificazione e riqualificazione delle risorse umane, le nuove professioni, in linea con le tendenze industriali, il mondo della ricerca e dell'innovazione tecnologica e lo sviluppo economico regionale. L'Osservatorio MDL si avvarrà della competenza di un qualificato Comitato tecnico scientifico composto anche da rappresentanti del mondo scientifico e delle istituzioni competenti in materia.