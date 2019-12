Turismo a Natale e Capodanno, Napoli città più in crescita d'Europa

Napoli è la città in maggiore crescita tra le mete europee per Natale 2019 e Capodanno 2020 su EDreams. È la stessa agenzia di viaggio – tra quelle leader del continente – a renderlo noto, nel pubblicare una classifica tra le città preferite tra i suoi utenti.

Le prenotazioni per le Festività tenute in considerazione, effettuate attraverso l'app e il sito, sono relative ai mesi che vanno dallo scorso gennaio allo scorso ottobre. E quello che emerge è che il capoluogo partenopeo affascina sempre di più, richiamando turisti da ogni parte d'Italia e d'Europa.

In particolare ciò che pare stia invitando molti turisti a visitare Napoli è soprattutto il trend che vede particolarmente gettonate le città “del mistero”. E questo si può desumere scorrendo la top 6 delle città “in crescita”: Napoli (unica città del Paese della top 10); Praga, nota per le sue leggende; Eindhoven; Marrakech e i suoi vicoli; Lisbona, anticamente ritrovo di occultisti; Budapest.

Per quanto riguarda invece la classifica generale, la città più gettonata per i festeggiamenti di Capodanno è Parigi, mentre per Natale al vertice c'è Londra, con al secondo posto Catania e tra le prime dieci anche Milano e Palermo.