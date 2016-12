Napoli piena di turisti: sold out a Capodanno

Sold out a Capodanno in tutta la Campania che si conferma tra le regioni più gettonate. Impossibile trovare una camera disponibile a Napoli, Salerno, Sorrento e le isole per la notte del 31 e anche per il primo gennaio.

Sia i portali internazionali di prenotazione che le stime di previsione effettuate dall'Osservatorio turistico dell'Abbac-Aigo Confesercenti confermano che è difficile garantirsi in queste ore un posto letto. "Non ci sorprende - ha dichiarato il presidente Abbac, Agostino Ingenito - l'appettibilità della Campania e delle sue perle, ma si tratta di un trend in crescita che va oltre le feste tradizionali e che ci fa ben sperare per l'anno che sta arrivando".

L'analisi effettuata tiene conto dei prezzi da un minimo a massimo praticati da strutture ricettive extralberghiere ed alberghiere: da circa 130 euro come prezzo minimo per una camera doppia fino ad un massimo di 500 euro a Napoli, nel centro storico e alla riviera di Chiaia. Difficile approfittare del last minute anche per il Vomero, mentre ormai in esaurimento anche le strutture ricettive dell'area metropolitana.