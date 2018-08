Napoli Servizi, Palmieri: “I 1700 lavoratori si difendono con una vera programmazione”

“Il futuro dei 1.700 lavoratori di Napoli Servizi, che sta a cuore a tutto il consiglio comunale e non certo alle sole forze di maggioranza, si assicura grazie a una vera programmazione e non con una pasticciata delibera di giunta che scavalca le prerogative dell'aula”. Lo scrive in una nota il consigliere del Comune di Napoli, Domenico Palmieri, presidente della commissione Trasparenza. “Tra i grandi limiti di questa amministrazione – conclude Palmieri – c'è la completa incapacità di programmare. Così, invece di prevenire i problemi, si è costretti a correre dietro le emergenze”.