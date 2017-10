«Napoli più ricca». Dal federalismo tagli ai servizi sociali

Il 2018 sarà un anno di tagli ai servizi sociali per le città di Napoli, Taranto e Foggia. Il motivo è raccolto in una classifica delle “capacità fiscali” che vede le città del Meridione scalare posizioni a danno di città come Bologna, Modena e Verona. Di fatto, però, questi rilevamenti si traducono in tagli ulteriori alla spesa sociale nel Sud Italia per favorire le città del Nord. Un provvedimento che rischia di aggravare le condizioni del welfare nella città partenopea per effetto del federalismo fiscale. A partire dal 2015 vengono analizzate le entrate ottenute dai singoli comuni grazie a tasse e pagamenti di servizi.

Essendo aumentati gli introiti, lo Stato centrale potrebbe ridurre il gettito dei finanziamenti a favore delle città dove gli introiti sono diminuiti. Di fatto, i cittadini napoletani, non solo potrebbero trovarsi a pagare più tasse per i servizi ma vedrebbero anche ridotti i finanziamenti statali per gli stessi. Una situazione su cui la Commissione bicamerale per il Federalismo fiscale vuole vederci chiaro convocando nei prossimi tre giorni tutti i soggetti in campo a cominciare dall'Anci, la Commissione tecnica fabbisogni standard e il Ministero dell'Economia.