Napoli prima città per incremento delle imprese commerciali regolari

Dall’analisi provinciale dei dati del Registro delle Imprese, realizzata da UnionCamere e InfoCamere, emerge che, tra fine 2011 e fine giugno 2015, le imprese del commercio ambulante di Napoli sono aumentare del 40%, registrando una variazione positiva che in, valore assoluto, conta ben 4191 nuovi operatori del commercio su aree pubbliche (mercatali e ambulanti fieristi regolari).

Secondo questa classifica territoriale, la città di Napoli è dunque al primo posto, vantando di gran lunga la miglior performance d’Italia, seguita da Palermo e Milano.

Soddisfazione per il dato è stata espressa dall'assessore comunale al Commercio Enrico Panini: "L'amministrazione de Magistris ha compiuto negli ultimi anni alcune operazioni per potenziare la rete distributiva a servizio di cittadini e turisti e per dare un lavoro regolare e sicuro agli operatori del commercio, rendendo la massima parte immune dal ricatto della criminalità organizzata. Grazie a questo sforzo oggi a Napoli il commercio abusivo è l'eccezione ed è ormai limitato a pochi casi che stiamo comunque affrontando".

"Va detto infatti - conclude Panini - che, a valle di un lavoro compiuto spalla a spalla in questi mesi con i consiglieri della commissione consiliare del commercio, il 30 dicembre scorso, su mia proposta, la giunta ha approvato una proposta di Regolamento per i mercati e il Commercio su aree pubbliche che sarà a breve discusso dal Consiglio Comunale. Sarà dunque possibile individuare nuovi mercati per dare la possibilità a chiunque voglia farlo di esporre e vendere i propri prodotti regolarmente".