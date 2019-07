Hurghada, arriviamo: nuovo volo easyJet per la destinazione vacanziera in Egitto

Novità in arrivo per i viaggiatori partenopei: la compagnia aerea easyJet ha infatti annunciato un nuovo volo Napoli-Hurghada, bellissima città egiziana che affaccia sul Mar Rosso. Il collegamento operato verso la destinazione egiziana andrà ad arricchire l’offerta da Napoli di easyJet, che conta già oltre 40 destinazioni raggiunte.

I voli inizieranno a partire dal 29 ottobre, con una frequenza bisettimanale, ovvero il martedì e il sabato.

“Il nuovo volo – spiega easyJet – rappresenta un ulteriore ampliamento dell’offerta per i passeggeri campani ma non solo, sempre più connessi con le destinazioni internazionali del network. Presente presso lo scalo dal 2000, ad oggi easyJet ha trasportato da e per Napoli oltre 12 milioni di passeggeri, incrementando ogni anno la connettività di Napoli con il resto della penisola e con l’Europa. Da Capodichino, infatti, easyJet offre ai propri passeggeri 44 collegamenti nazionali ed internazionali, garantendo molteplici soluzioni di viaggio, con 3,6 milioni di posti offerti nell’anno fiscale 2018”.

Per quest’anno, la compagnia prevede un’ulteriore crescita del 18%.