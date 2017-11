Un napoletano porta i prodotti italiani a Berlino

È nato come un appuntamento tra addetti ai lavori ed è diventato una vera e propria fiera che esporta i prodotti dell'eccellenza gastronomica italiana all'estero. Così è nato Girogusto che si è svolto a Berlino questa settimana, nelle giornate di domenica 11 e lunedì 12 novembre. Nata da un'idea del napoletano Fabio Esposito e di Adriano Vinci, la fiera-polo attrattivo per i grandi produttori italiani e ristoratori tedeschi. Sono stati due giorni di intensa attività e grandi affluenze: si sono contati circa 600 visitatori, esclusivamente buyer, importatori, grossisti e ristoratori provenienti da diversi angoli della Germania: Berlino, Amburgo, Hannover.

Tanti ospiti, tanti prodotti, etichette rinomate come il Franciacorta di Lantieri e il Prosecco di Val d'Oca, marchi di salumi fiore all'occhiello Italiani, come Sorrentino e Levoni, ma anche grandi vini, come quelli di Pierpaolo Pecorari e di Fattori. Nella stalla del castello di Britz, allestita per gli espositori, l'atmosfera è stata accogliente e conviviale. Tante erano le attrazioni come l'angolo della pizza, dove le esibizioni, le nuove ricette e l'arte dei maestri pizzaiuoli hanno incantato il pubblico. Una vera fiera all'italiana, che ha conquistato tutti, grazie all´atmosfera allegra e familiare che rende straordinariamente gustosa una cucina genuina come solo la nostra sa essere.

E così, nel bel mezzo dell'evento la cuoca napoletana Stefania Impacciato ha improvvisato una lardiata per i presenti, del tutto fuori programma, con i prodotti "di fortuna" pescati dai vari banchetti (il guanciale di Levoni, il parmigiano di Saviola, i pomodori della Trivere). Giorgusto si propone come crocevia della cucina italiana all'estero, facendo da ponte tra produttori, ristoratori e grossisti. Un luogo di incontro familiare, dove nascono sinergie imprenditoriali, collaborazioni di mercato, come quella tra Fraccaro e Nastro d'Oro, che hanno dato origine alla gustosa ricetta del panettone al limoncello, o semplicemente l'occasione per conoscere le ultime novità e fare il proprio ordine. Dato il grande successo raccolto con quest'edizione, il progetto Girogusto si prepara a bissare ad Amburgo, e naturalmente dà appuntamento agli amici di Berlino per l'anno prossimo.