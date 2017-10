A Napoli il primo my Auchan

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Anche a Napoli, l'insegna Auchan è arrivata in centro città. Mercoledì 18 ottobre è stato inaugurato in via Francesco Cilea 84 il primo My Auchan nel Sud Italia, con una speciale diretta radiofonica di Radio Marte per presentare tutte le novità del punto vendita di ultra prossimità con tanti servizi per un nuovo modo di spesa. All’interno del supermercato è disponibile un punto caldo dove poter gustare uno spuntino sul momento o da portare con sé, un angolo per le spremute fresche, ma anche postazioni di ricarica per lo smartphone e la WiFi disponibile. Con la nuova formula firmata Auchan, sono stati rinnovati i propri reparti valorizzando l'offerta con un'ampia selezione dei migliori produttori locali, dai salumi ai formaggi, con tanti prodotti a garanzia DOP e IGP. E’ disponibile un vasto assortimento di carni 100% italiane, che provengono da allevamenti garantiti, e anche il reparto dei freschi offrirà molte novità: non solo una filiera controllata e garantita, con frutta e verdura che provengono soltanto dalle coltivazioni italiane, ma anche il marchio Bio Auchan. Oltre ai prodotti biologici l'assortimento è stato completato con molti prodotti senza zucchero, senza glutine, senza lattosio, per rispondere ai bisogni di chi ha una intolleranza alimentare oppure un particolare regime dietetico. Non mancano anche i prodotti vegani e vegetariani. Tra i servizi per i clienti, vi è la possibilità di utilizzare i propri buoni pasto, anche elettronici, o l’opportunità di scegliere la consegna a domicilio: attiva dal lunedì al sabato, con una tariffa ordinaria di 2,99 euro (per una spesa che includa un massimo di 4 fardelli di bibite), la consegna avverrà entro le ore 18.00 per la spesa effettuata entro le ore 17.00. Dal 18 ottobre al 24 ottobre sono attive tante promozioni per accogliere tutti i clienti nel nuovo supermercato e ogni 30 euro di spesa si riceve in omaggio una shopping bag capiente per la spesa di tutti i giorni. Per conoscere in anteprima tutte le offerte e iniziative è disponibile il nuovo servizio Whatsapp: per aderire basta scrivere “OK” al numero 3339755233. Il My Auchan di via Francesco Cilea 84 è gestito da Gruppo Di Palo, master franchisee di Auchan Retail Italia per la Campania, già attivo con 18 punti vendita ad insegna Simply. Il punto vendita è aperto dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 21.00 e la domenica dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 16.30 alle 21.00.