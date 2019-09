Multiversity Spa entra in Certipass: "Obiettivo l'espansione in tutti i continenti"

Multiversity Spa, leader del settore dell’Educational in Italia e in Europa, entra al 100% nel capitale sociale di Certipass Srl, il maggiore ente erogatore dei programmi internazionali di certificazione delle competenze digitali EIPASS. L’acquisizione - in linea con la politica di espansione e rafforzamento del gruppo di cui fa parte anche l’Università Telematica Pegaso e l‘Università Mercatorum - ha tra gli obiettivi principali la diffusione capillare dei centri di certificazione EIPASS in Italia, attraverso un considerevole incremento delle sedi sull'intero territorio nazionale entro il 2020.

In secondo luogo, si punterà sullo sviluppo del programma di internazionalizzazione di Certipass, assicurando - nel breve e medio termine - la costituzione di un network attivo in tutti i continenti, con nuove aperture in Europa e nel mondo. Notevoli investimenti saranno dedicati alla messa a punto di progetti di ricerca legati alla diffusione della cultura digitale e della cittadinanza attiva digitale. Lo stesso impegno sarà rivolto ad attività di monitoraggio e controllo dei servizi offerti, utili a garantire all'utenza uno standard di qualità sempre più alto e certificato.

Muta anche l’assetto della governance: Mario Palmiero, già manager di Multiversity, è il nuovo amministratore unico di Certipass, affiancato da un team di professionisti qualificati cui farà parte anche Domenico Pontrandolfo, ex a.u. “In primo luogo – dichiara Mario Palmiero, amministratore unico di Certipass – desidero ringraziare la governance di Multiversity e , segnatamente, il presidente Danilo Iervolino per la fiducia riposta nella mia persona. Si tratta per me di una sfida impegnativa quanto esaltante che mi vede in prima linea per mettere a frutto le grandi opportunità offerte da Multiversity. L’obiettivo è fare di Certipass il primo ente erogatore dei programmi internazionali di certificazione d’Europa”.