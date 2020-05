Poziello: "Le attività commerciali hanno bisogno di aiuto più che di multe"

"I commercianti, il coraggio e le multe. Non compete ad un politico, ad un amministratore, ad un sindaco o ad un ex sindaco commentare il lavoro che la Polizia locale e le altre forze dell’Ordine fanno. Non tocca ad alcuno di noi plaudere o criticare multe o sequestri. Ciascuno fa quel che deve e va fatto. Ciò non di meno, l’Amministrazione comunale ed in generale lo Stato, in un momento così delicato, in cui le attività commerciali sono state chiuse per un tempo che è apparso infinito, con una perdita consistente di fatturato, tale da metterne a rischio la sopravvivenza stessa, dovrebbero sostenere le attività commerciali, quegli operatori economici che hanno avuto ed hanno il coraggio di ripartire dopo il lock down, rialzando le serrande. Più che le multe, in questo momento servirebbe un aiuto. Le attività commerciali e le attività economiche in generale dovrebbero avere un tavolo di confronto permanente con un’Amministrazione comunale e, in questo caso, con il Commissario prefettizio. Essere sorrette, guidate, aiutate anche a non restare infognate nella palude delle pastoie burocratiche. Liberate dalle richieste in carta bollata, dalla necessità di una miriade di permessi ed autorizzazioni cervellotici, che le costringono ad inseguire questo o quello ufficio, con carte che girano in modo schizofrenico da un ufficio all’altro o che non girono affatto, tenuto conto che gli uffici per via del Covid 19 sono chiusi al pubblico e gli impiegati in smart working, cioè a casa. Credo ci sia bisogno in questo momento di snellire, alleggerire, sburocratizzare, liberare dalla carta bollata, rendere agevole il lavoro di tecnici ed operatori. Per decidersi a chiudere, multare e sequestrare chi potrebbe non avere tutte le autorizzazioni, tutti i permessi, tutte le carte a posto ci sarà tempo. E forse questo non è quello giusto", spiega in un post su Facebook Antonio Poziello sindaco uscente di Giugliano in Campania sulle problematiche delle attività commerciali dopo la riapertura.

