Mugnano, fondi per le famiglie a rischio sfratto: pubblicato il bando per il contributo

MUGNANO - Morosità incolpevole, pubblicato il bando per ottenere il contributo economico. Potranno fare domanda tutti quei cittadini colpiti da un'intimazione di sfratto poichè non hanno potuto provvedere al pagamento dei fitti a causa di una sopravvenuta perdita del lavoro oppure una consistente riduzione del reddito familiare o ancora per sopraggiunti motivi di salute.

Le domande, disponibili al Comune o sul sito istituzionale dell'Ente, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo entro e non oltre il 10 novembre. L'entità del contributo varia a seconda dei casi e va da un minimo di 6 mila euro ad un massimo di 12 mila. Le somme spettanti verranno erogate direttamente al proprietario dell'alloggio, fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione della Regione Campania.

"Si tratta di un importante contributo economico - spiega il sindaco Luigi Sarnataro - grazie al quale i cittadini interessati potranno sanare la loro situazione debitoria nei confronti del proprietario dell'abitazione, evitando così di perdere l'alloggio. Ringrazio il Capo Staff, dott. Carlo Albanese, che ha seguito da vicino tutta la procedura e le forze politiche di sinistra per aver posto alla nostra attenzione una tematica così delicata. Come Amministrazione lavoriamo a 360 gradi per tentare di alleviare le difficoltà economiche in cui versano numerose famiglie del territorio. Dopo la carta Sia, contributo che consente alle famiglie bisognose di poter pagare bollette, spesa e farmaci, e il pacco alimentare per 200 famiglie in difficoltà, mettiamo in campo un'altra azione concreta per sostenere i nostri concittadini".