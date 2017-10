Formaggio a pasta filata "spacciato" per mozzarella campana dop: la scoperta in Germania

Monitoraggi del Consorzio di Tutela della Mozzarella di bufala campana Dop hanno consentito di individuare in due catene della grande distribuzione in Germania, formaggio a pasta filata venduto sfuso ed etichettato come mozzarella di bufala campana.

A tal riguardo è partita la segnalazione da parte del Consorzio all'Ispettorato centrale al ministero delle Politiche agricole (Icqrf), che ha avviato la procedura prevista dall'Ue. Spetta ora alle autorità preposte l'individuazione degli illeciti e le conseguenti azioni giudiziarie.