Mostra di Mirò a Napoli: con Trenitalia ingresso scontato

Interessante opportunità per i viaggiatori delle Frecce di Trenitalia, iscritti al programma CartaFRECCIA, che potranno acquistare a prezzo scontato i biglietti d’ingresso alla mostra “Joan Mirò. Il Linguaggio del segno” in esposizione al Palazzo delle Arti di Napoli, grazie alla partnership tra FS Italiane e C.O.R. Creare - Organizzare - Realizzare.

"I viaggiatori in possesso di CartaFRECCIA - spiega Trenitalia - potranno accedere alla mostra, senza fare code, in due al prezzo di una sola persona, se viaggiano accompagnati, o ottenere uno sconto sul singolo ingresso (8.00€ anziché 12.00€), se viaggiano da soli, presentando la carta fedeltà di Trenitalia e il biglietto delle Frecce, in formato digitale o cartaceo, con il quale hanno raggiunto Napoli in una data precedente al massimo di tre giorni rispetto a quella della visita.

L’esposizione, allestita al PAN (Palazzo delle Arti di Napoli), dal 25 settembre 2019 al 23 febbraio 2020, celebra uno degli esponenti più illustri del Surrealismo attraverso un percorso di ottanta opere realizzate tra il 1924 e il 1981, provenienti dalla straordinaria collezione di proprietà dello Stato portoghese in deposito alla Fondazione Serralves di Porto.

Con il sostegno all’esposizione Ferrovie dello Stato Italiane conferma il proprio impegno a favore del mondo della cultura a fianco di prestigiosi eventi e istituzioni, favorendo la mobilità degli appassionati con collegamenti nazionali frequenti, capillari e economicamente convenienti".