Il ministro Pisano: "Napoli è un'eccellenza dell'innovazione"

Il ministro all'Innovazione e digitalizzazione Paola Pisano ha inaugurato il nuovo innovation hub della Terna, società leader nel settore dell'energia, con una sede a Poggioreale. "Il Governo investierà in innovazione, soprattutto in città come Napoli che sono un punto d'eccellenza del settore" ha affermato l'esponente del Governo che ha promesso l'impegno a ridurre il gap digitale delle regioni meridionali.

Parole importanti sono arrivate anche dall'amministratore delegato di Terna: "L'hub sarà un incubatore di idee per start up. Napoli è la terza città per start up innovative in Italia. Noi investiremo in Campania 500 milioni per i prossimi 5 anni"