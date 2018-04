Migliori Rasoi Elettrici 2018 secondo GuidaAcquisti.net

Come scegliere un rasoio elettrico?

Un rasoio elettrico può rappresentare un buon investimento perché, a fronte della spesa iniziale, azzera i costi di lamette, schiume o creme da barba e di tutto il resto degli accessori correlati.

Visto il costo comunque non irrisorio, soprattutto per quanto riguarda i prodotti delle marche più blasonate, è bene avere un'idea di quale sia il tipo di rasoio più adatto alle proprie esigenze . A differenza di tagliacapelli e regolabarba, che possono essere confusi in quanto hanno entrambi un sistema di taglio spesso simile, i rasoi non vanno ad accorciare i peli, ma li radono a zero tramite l'utilizzo di una testina.

Secondo la classifica di GuidaAcquisti.net, la prima distinzione da fare è proprio relativa al tipo di testina, scegliendo tra quella rotante o quella a lamina oscillante.

Ogni casa produttrice promuove la propria tecnologia, ma in linea di massima è l'usabilità a definire quale sia la migliore, perché si tratta di sistemi completamente differenti: fondamentalmente, la testina rotante è più indicata per chi si rade quotidianamente , mentre la lamina oscillante dà il meglio su barbe di qualche giorno .

Secondo Andrea Pilotti, consulente in comunicazione pubblicitaria e tecnologo: ”I rasoi senza fili sono molto più pratici, ma è meglio accertarsi di poterli usare anche collegati alla rete elettrica, in caso servissero e ci si fosse dimenticati di ricaricarli. Un altro aspetto di cui tener conto è l'impermeabilità del rasoio, non solo per quanto riguarda la pulizia della testina sotto l'acqua corrente, ma proprio per la possibilità che alcuni hanno di essere utilizzati sotto la doccia.“

È una funzione interessante soprattutto per chi ha sempre poco tempo a disposizione, ma in questo caso è bene orientarsi su prodotti di fascia alta o quantomeno medio-alta , perché i modelli più economici potrebbero non funzionare al meglio sulla pelle bagnata.

Secondo GuidaAcquisti.net non va inoltre trascurato l'aspetto della sicurezza, sia per quanto riguarda l'utilizzo dell'apparecchio elettrico sotto l'acqua, sia relativamente al suo impiego in condizioni di asciutto: si ha sempre a che fare con lame molto vicine alla pelle, ed è meglio non risparmiare troppo se non si vogliono rischiare irritazioni o piccole lesioni cutanee.

Dove trovare la Classifica dei Migliori Rasoi Elettrici

Per leggere la classifica dei migliori rasoi elettrici ti consigliamo di cercare su Google: Migliori rasoi elettrici GuidaAcquisti.net