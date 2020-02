Una delle migliori ville per matrimoni a Napoli: Tenuta Astroni

Sposarsi in una delle migliori ville per matrimoni a Napoli aggiungerà un tocco di magia al giorno delle tue nozze.

Per un matrimonio mitico ed ineguagliabile occorre una location da sogno e una organizzazione stellare.

Scopri Tenuta Astroni, un incantevole location, una magica villa per matrimoni immersa nel cuore dei Campi Flegrei a Napoli. La villa, grazie ai suoi ampi spazi interni ed esterni rigorosamente curati è il luogo ideale per un evento indimenticabile o il matrimonio da favola che avete sempre sognato.

Tenuta Astroni, dispone di un esclusivo servizio di banqueting e di un affermato staff di cucina e sala, pronti a soddisfare tutte le esigenze dei futuri sposi. La cordialità e la professionalità del nostro staff vi farà sentire piacevolmente accolti, come a casa, assistendovi in ogni fase dell'evento, condividendo con voi l'esperienza maturata in tanti anni di attività ed assicurandosi che il vostro matrimonio a Napoli diventi unico, indimenticabile ed impareggiabile. Organizzare un matrimonio speciale e unico in una delle migliori ville per matrimoni a Napoli, significa festeggiare in grande stile il giorno più bello della tua vita.

Per questo motivo vi invitiamo a scegliere Tenuta Astroni una delle migliori ville per matrimoni a Napoli, perfetta per chi desidera rendere unico un giorno importante. Tenuta Astroni è uno scenario unico al centro di Napoli, con un attento e qualificato servizio, offre ai propri ospiti la possibilità di gustare piatti della cucina tradizionale e di quella più innovativa, in un ambiente raffinato ed elegante che di volta in volta si rinnova nella coreografia e nella scelta dei particolari; particolari sempre in linea con le esigenze degli sposi, ma mai lontani dalle tendenze di stile del momento.

Festeggiare il vostro matrimonio a Tenuta Astroni, significa regalarsi un ricordo indelebile e un’atmosfera da incanto.