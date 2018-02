Miglior frigorifero domestico? Arriva la classifica di GuidaAcquisti.net

Caratteristiche tecniche dei frigoriferi domestici, quali aspetti prendere in considerazione

Secondo, Andrea Pilotti, direttore responsabile della rivista per consumatori Guida Acquisti: “Quando si valuta l'acquisto di un nuovo frigorifero non devono essere mai trascurate le caratteristiche tecniche, che anzi dovrebbero essere considerate ancor prima dell'estetica del prodotto. Da tali caratteristiche, infatti, dipendono consumi e qualità di conservazione del cibo.”

Per refrigerare gli alimenti al giorno d'oggi si usano sostanzialmente tre diverse tipologie di tecnologia: statica, no frost e ventilata.

La tecnologia statica è quella tradizionale, che comporta la formazione di brina o ghiaccio e quindi la necessità di scongelare periodicamente il proprio frigorifero. La tecnologia no frost, decisamente preferibile, invece evita l'incombenza di dover eseguire questa operazione. La tecnologia ventilata è una sorta di combinazione tra statico e no frost.

Alcuni elettrodomestici hanno due motori separati, uno per il congelatore e uno per il vano frigorifero; questa soluzione è molto pratica perché, volendo, si può spegnere uno dei due e, qualora se ne guasti uno, resta in funzione l'altro. Bisogna poi prestare molta attenzione alla classe energetica, che indica i consumi del prodotto e il suo grado di rumorosità. I frigoriferi migliori sono quelli in classe A+++, o superiore: ciò indica infatti che hanno consumi energetici molto bassi.

I decibel indicano il rumore che viene emesso, un ronzio che potrebbe risultare fastidioso e che quindi va preso in considerazione. Tra le caratteristiche tecniche da tenere presenti quando si valuta la scelta di un modello di frigorifero ci sono poi i litri, che indicano la capienza interna. A seconda del fabbisogno della famiglia si dovrà dunque scegliere la capienza più adatta alle proprie esigenze: è sempre opportuno verificare i vani con i propri occhi, poiché a volte i litri indicati dalle case di produzione non corrispondono completamente al vero . Di media, per una persona sola è sufficiente un frigo da 150/190 litri, e poi, via via, a salire.



Aspetto e caratteristiche tecniche sono dunque i due criteri base da usare per scegliere un frigorifero: però ci sono anche altri aspetti eventuali da poter considerare. Molti modelli dispongono di un display esterno che indica la temperatura interna, con luci e segnalatori che si attivano in caso di guasto.

Questo può essere un optional molto utile, in caso di assenza di corrente o danneggiamenti del prodotto. Nella divisione interna del frigorifero c'è di solito un cassetto per la frutta e la verdura, alcuni modelli hanno anche un ulteriore cassetto per il pesce e i prodotti freschi, tale da permetterne una più lunga conservazione. Da ultimo, bisogna anche ricordare che esistono i frigoriferi da incasso: le caratteristiche tecniche sono le stesse, ovviamente però non hanno gli sportelli anteriori in quanto vanno inseriti in un mobile preesistente.

L’aspetto estetico del Frigorifero domestico influisce anche sulle sue funzionalità

Quello che per primo salta all'occhio dell'acquirente è senza dubbio l'aspetto estetico del frigorifero: il suo colore, le sue dimensioni, le sue porte. Attenzione però: l'aspetto estetico influisce anche su alcune funzionalità del prodotto, quindi va valutato non solo dal punto di vista della compatibilità con il resto dell'arredo, o del gusto personale, ma anche in base all'uso che se ne deva fare.

Eccezion fatta che per colore e forma, che dipendono ovviamente solo dalle proprie preferenze, bisogna fare una distinzione tra frigoriferi monoporta, doppia porta, combinati o side-by-side (i cosiddetti frigoriferi americani).

Ecco quali sono le differenze. Il frigorifero monoporta ha, come fa intuire la stessa denominazione, un unico sportello frontale. Ciò vuol dire che non ha il congelatore, al massimo presenta un vano refrigerante . Quindi si adatta a chi già possiede un congelatore e non necessita di questa funzione.

Classifica e recensioni dei migliori frigoriferi monoporta.

Il frigorifero doppia porta è il modello più tradizionale, ha due sportelli, uno superiore per il congelatore e uno inferiore per il vano frigorifero. Il modello combinato ha due sportelli, come il doppia porta, ma le sezioni sono invertite: sopra c'è il frigorifero e sotto il congelatore, suddiviso solitamente in cassetti.

Classifica e recensioni dei migliori frigoriferi doppia porta.

Questa soluzione è molto pratica perché non bisogna chinarsi ogni volta che si deve prendere qualcosa in frigo, che è sicuramente il vano più utilizzato, e perché i cassetti consentono di conservare meglio i cibi congelati, con maggiore ordine. Bisogna però dire che in questo modo si sfrutta meno lo spazio.

Classifica e recensioni dei migliori frigoriferi combinati.

Il frigorifero side-by-side è di solito di grandi dimensioni e ha due porte affiancate; è anche detto frigo americano e si adatta alle necessità di famiglie molto numerose. Ci sono anche altre varianti di side-by-side detti French Door e 4 Porte. Nel primo ci sono 2 porte per la parte frigorifero e una per quella congelatore; nell'ultimo caso ogni sezione ha due sportelli.

Anche in questo caso si parla di prodotti che rispondono alle esigenze di famiglie numerose, che hanno la necessità di stoccare molto cibo in una volta sola. Spesso questi ultimi modelli sono dotati anche di un distributore esterno di acqua e ghiaccioli.

Classifica e recensioni dei migliori frigoriferi side by side.

Golden List: un servizio gratuito per acquistare a metà prezzo il frigorifero domestico e gli elettrodomestici