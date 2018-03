Troppi dipendenti impegnati nei seggi elettorali: meno mezzi Anm nel weekend

L'Azienda napoletana mobilità ha comunicato di aver chiesto una rimodulazione del servizio ordinario da sabato 3 a lunedì 5: a monte, la partecipazione del personale dell'azienda alle elezioni politiche del 4 marzo, in qualità di presidenti, scrutatori e rappresentanti di lista, come – sottolinea Anm – da "normativa vigente".

Le corse saranno ridotte per bus e filobus, mentre nessuna variazione è prevista invece per il servizio della Linea 1 della Metropolitana, ad eccezione della chiusura temporanea dal 3 all'11 marzo delle seconde uscite di Rione Alto, Montecalvario e Montedonzelli, quest'ultima interessata da lavori di manutenzione.

Sabato 3 e domenica 4 marzo, inoltre, la Funicolare di Mergellina resterà chiusa al pubblico per dirottare personale sugli altri 3 impianti – i quali invece funzioneranno regolarmente. La linea verrà coperta dalla navetta sostitutiva 621.

Inoltre, domenica 4 marzo l'ascensore Sanità prolungherà l'orario di apertura fino alle ore 21, quello di Chiaia chiuderà come di consueto alle 14, mentre resteranno aperte le scale di collegamento tra via Chiaia e via Nicotera.