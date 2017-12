Anm, nulla di fatto per Capodanno: stop a bus, metro e funicolari

Sarà molto probabilmente, tra le polemiche, una notte di Capodanno senza i mezzi pubblici di Anm. Città in festa e piena di turisti quindi, ma senza Linea 1, bus e funicolari.

Il vertice in Prefettura non ha avuto il successo sperato. I sindacati hanno risposto all'appello dell'azienda definendosi “non contrari”, ma latitano i volontari per le corse notturne da retribuire con straordinari ma senza premialità,

Eav e Ctp metteranno comunque in campo navette bus per collegare le periferie col Plebiscito ed il Lungomare, e verrà anticipata di un'ora la liberalizzazione delle corse dei taxi che a partire dalle 18 del 31 e fino alle 6 del 1 gennaio vedranno i turni annullati. Infine, i parcheggi di Brin e Colli Aminei resteranno aperti e Cumana e Metrocampania Nordest e Vesuviana chiuderanno alle 20.

A oggi, i bus circoleranno domani soltanto mezza giornata, mentre le ultime corse della Linea 1 partiranno alle 19.20 da Piscinola e alle 19.54 da Garibaldi, con le Funicolari che chiuderanno dopo le 19.40. Disagi anche per il primo gennaio: bus soltanto dalle 6 alle 12, stop alle 12.30 da Piscinola e alle 13 da Garibaldi per la Linea 1, e chiusura alle 13 per le Funicolari.