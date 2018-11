Il Mezzatorre Resort cambia gestione e si affida a Torre San Montano

Il dipartimento Hospitality di Cushman & Wakefield ha agito in qualità di advisor della società Torre San Montano S.r.l. per la ricerca e selezione di un nuovo operatore alberghiero per la gestione del Mezzatorre Resort & SPA, resort 5 stelle situato nella punta estrema del promontorio Nord Ovest dell’isola di Ischia (Napoli). L’operatore selezionato è il prestigioso gruppo alberghiero italiano specializzato nel segmento lusso Pellicano Hotels.

Il Mezzatorre Resort & SPA prende il nome da un’antica torre saracena del XVI secolo, che ne costituisce il corpo principale. Il resort comprende 57 camere, 2 ristoranti, bar, SPA, beauty center, studio medico, piscina coperta ed all’aperto, palestra, 2 spiagge/baie private e servizi, per una superficie lorda coperta di circa 6.600 mq. La struttura è storicamente affiliata al network internazionale di alberghi lusso “The Leading Hotels of the World”. Il gestore alberghiero Pellicano Hotels è già proprietario e gestore di due resort posizionati sul segmento di mercato luxury quali l’Hotel Il Pellicano (Porto Ercole, Toscana) e La Posta Vecchia Hotel (Palo Laziale, Lazio), anch’essi affiliati a “The Leading Hotels of the World”.

Dario Leone, Partner, Head of Hospitality di Cushman & Wakefield in Italia, commenta: “Il raggiungimento di questo accordo, conferma la volontà da parte degli operatori del segmento lusso di entrare e ampliare la propria offerta sul mercato Italiano anche in destinazioni resort, oltre a rappresentare un' opportunità unica per l’isola di Ischia di acquisire visibilità a livello nazionale ed internazionale. La ricerca e la selezione dell’operatore per il Mezzatorre Resort & SPA conferma la leadership del team Hospitality di Cushman & Wakefield in Italia per questa tipologia di servizi e per il segmento di mercato luxury dopo i recenti deal tra cui l’Hotel de La Ville, struttura 5*L ubicata nel cuore di Roma e Masseria Torre Maizza & SPA, struttura 5 stelle Lusso ubicata a Fasano (BR) nel cuore della Puglia”.

Giuseppe de Lorenzo, Consigliere di Amministrazione della società Torre San Montano e rappresentante dei soci proprietari, assistiti dal team legale dello studio NCTM di Milano, commenta: "Siamo molto soddisfatti che, a seguito di un attento processo selettivo e competitivo, siamo riusciti ad individuare un partner con cui condividiamo la stessa filosofia di gestione e di offerta di servizi rivolti ad una clientela italiana ed internazionale sempre più esigente. Questo accordo consente un’ulteriore valorizzazione del nostro asset immobiliare, oltre a posizionare l'isola di Ischia tra le rinomate destinazioni lusso già presenti nell'area (Capri, Sorrento, Positano ed Amalfi)”.