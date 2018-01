"La Circumvesuviana poteva chiudere, salva per una firma coraggiosa"

La Circumvesuviana poteva chiudere. "Se non avessimo firmato una coraggiosa transazione nel 2016 – recita una nota aziendale dell'Eav – stamattina non avremmo in circolazione 19 treni Metrostar ed avremmo dovuto chiudere la Circumvesuviana in attesa della risoluzione in tribunale del contenzioso. Il servizio, che oggi è insufficiente con 60 treni, sarebbe stato impossibile con 41 treni".

La risoluzione della vicenda Metrostar si è rivelata quindi determinante. "Firmare quella transazione era un atto dovuto – ha spiegato Umberto De Gregorio, presidente dell'Eav – ci voleva un po’ di coraggio ma era assolutamente necessario. Abbiamo avuto controlli da Anac e della guardia di finanza ma siamo sereni, abbiamo operato nell’interesse dei cittadini. Oggi possiamo finalmente affermare che l’annosa vicenda relativa ai treni Metrostar, forniti dall’Ati AnsaldoBreda/Firema Trasporti per le linee vesuviane dell’Eav, è stata definitivamente e positivamente risolta".

Tra il 2013 ed il 2015 ci fu un'analisi dei guasti ai vettori che non portò a stabilire una chiara motivazione delle avarie. Si è quindi deciso di chiudere il contenzioso con le società fornitrici nel 2016: la firma che, secondo De Gregorio, ha salvato la Circum.