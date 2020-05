Fase 2, Mercato di Fuorigrotta chiuso: "Un'ingiustizia. Bruciati 40 milioni di euro"

"In questo mercato ci sono oltre 300 commercianti, 700 lavoratori, 1.500 se consideriamo l'indotto. Perché dobbiamo rimanere chiusi?". La fase 2 non ha ancora toccato i mercati rionali. Tra questi, quello di Fuorigrotta, in via Metastasio. Da due giorni, i commercianti sono in agitazione. "Era tutto pronto - spiega il loro presidente, Giuseppe Guerriero - avevamo anche fatto gli ordini per riaprire il 4 maggio. Poi, l'ultimo giorno, la Regione ci ha bloccato con un'ordinanza. Tutto quello che avevamo comprato non è stato venduto. Un danno enorme".

Il danno diventa ancora più grande se si considerano i mancati introiti e tutta la merce invenduta dei due mesi di lockdown: "Parliamo di una perdita complessiva tra i 30 e i 40 milioni di euro" assicura Guerriero. Il mercato di Fuorigrotta si sviluppa sia a cielo aperto che in corridoi chiusi da tettoie. Tra i mercatali, molti trattano generi di prima necessità: "La maggior parte degli esercizi commerciali presenti qui - prosegue il presidente dell'associazione - avrebbe già riaperto se si trovasse fuori dal mercato: alimentari, macellerie, elettronica. Non capiamo perché un supermecato può lavorare e noi no. Abbiamo avnzato molte proposte alla Regione, sono state tutte bocciate".

Alla protesta hanno preso parte anche i mercatali di Soccavo, che condividono il destino con i colleghi di Fuorigrotta. Tra le proposte presentate per affrontare l'emergenza, quella dell'ingresso contingentato e quella dell'apertura alternata dei negozi: "Al momento, nessuno ci ha detto quando potremo riaprire. Intanto, continuiamo a pagare le utenze. Di questo passo, la chiusura definitiva è dietro l'angolo".