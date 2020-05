Coldiretti, tornano i mercati Campagna Amica a Napoli dopo il lockdown

Tornano nel prossimo fine settimana, dalle 9 alle 13, i mercati Coldiretti a Napoli. Vari gli appuntamenti in città, tra sabato e domenica, con gli stand di Campagna Amica e i prodotti a km zero.

Si parte sabato 16 maggio da piazza Mercadante (zona corso Vittorio Emanuele) e piazza Salvatore Di Giacomo a Posillipo. Domenica 17 maggio i 'gazebo gialli' faranno tappa a Fuorigrotta in piazza San Vitale, al Rione Alto in piazzetta Totò, ai Colli Aminei in viale del Poggio e nel cuore del Vomero in piazza Quattro Giornate.

Saranno rigorosamente rispettate le misure anti-Covid. Previsti ingressi contingentati per evitare affollamenti.