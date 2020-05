McArthurGlen La Reggia Designer Outlet: ritorno a una «nuova» normalità

Ora che è di nuovo possibile incontrarsi e condividere del tempo insieme, McArthurGlen pensa ad una "nuova" normalità che consenta di fare shopping in famiglia o con gli amici con la sicurezza che siano rispettate tutte le misure sanitarie essenziali per garantire un ambiente sicuro. In virtù di queste garanzie ed in conformità delle misure igienico sanitarie attuate dal gruppo McArthurGlen, i 5 Designer Outlet italiani hanno riaperto al pubblico da lunedì 18 maggio.

Il grande vantaggio dei Centri McArthurGlen è proprio la qualità unica della shopping experience che viene proposta. Il concetto: villaggi pedonali e all'aperto in cui si concentrano in un solo luogo tra 120 e 240 negozi dei principali marchi italiani e internazionali, che offrono le loro collezioni delle stagioni precedenti con uno sconto dal 30% al 70% garantito tutto l'anno. McArthurGlen riunisce nei suoi centri marchi come Nike, Armani, Hugo Boss, Calvin Klein, Moschino, Versace, Dolce & Gabbana, Prada, Levi’s, Polo Ralph Lauren ... e molti altri.

Joan Jove – Managing Director per il Sud Europa: "Ritorno ad una "nuova" normalità - In qualità di partner di ogni regione in cui siamo presenti e di importante attore in termini di occupazione a livello locale, siamo lieti di tornare ad accogliere i nostri visitatori che possono nuovamente passeggiare nei nostri centri in un'atmosfera sicura, riscoprire la nostra proposta di marchi italiani ed internazionali e approfittare delle nostre offerte vivendo un momento di condivisione in famiglia o con gli amici, nel più rigoroso rispetto delle regole sanitarie”.

Grazie alle misure di sicurezza implementate e al personale di tutti i negozi, i visitatori sono accolti nel rispetto delle condizioni ottimali di igiene, dalle 10 alle 20 (da sabato 30 maggio), dal lunedì alla domenica nei 5 Designer Outlet McArthurGlen in Italia: Barberino, Castel Romano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle.

La sicurezza e il benessere di clienti, Brand Partner e dipendenti è la priorità di McArthurGlen. Ecco perché, oltre a seguire scrupolosamente le raccomandazioni delle autorità sanitarie, nei 5 Designer Outlet sono state disposte misure con l’ausilio di squadre di manutenzione e sicurezza potenziate:

· Una buona igiene è essenziale per ridurre al minimo la diffusione del virus, per questo McArthurGlen ha aumentato la frequenza di pulizia delle aree comuni e prevede in tutti i centri distributori di gel igienizzanti per le mani. I servizi igienici sono disinfettati dopo ogni singolo passaggio.

· McArthurGlen richiede a tutti i suoi dipendenti e visitatori di mantenere una distanza sociale minima di 1m.

· Ogni Brand partner è tenuto a gestire il numero di clienti presenti nel suo negozio in conformità delle disposizioni governative, per consentire il rispetto delle regole di distanza sociale le code davanti all'ingresso di ogni negozio sono regolamentate da un’apposita segnaletica disposta sul pavimento.

· In base alle disposizioni governative, l’accesso ai Centri non sarà consentito ai visitatori con temperatura superiore a 37.5°. Presso l’outlet di Castel Romano la misurazione della temperatura all’ingresso è obbligatoria.

· La mascherina è obbligatoria nei punti vendita e obbligatoria o fortemente raccomandata nei Centri sulla base delle diverse ordinanze regionali. I guanti sono necessari per toccare i prodotti all’interno dei negozi.

· È raccomandato di usare il più possibile modalità di pagamento contactless.

Questi primi giorni di riapertura dei Centri si è svolta in modo graduale per permettere ad ogni punto vendita di soddisfare le condizioni ottimali di accoglienza del pubblico come, a titolo esplicativo: fornitura di gel igienizzante, organizzazione delle casse in modo da proteggere personale e clienti, comunicazioni per il centro con il vademecum delle norme da adottare, tendiflex e adesivi al pavimento per gestire al meglio le code, ecc…

Anche se la chiusura delle frontiere e la limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale stanno avendo un organico impatto sull’affluenza dei Centri rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, in questa prima settimana di riapertura i visitatori non sono mancati e alcune categorie di beni hanno conosciuto persino un interesse maggiore del solito: la moda per bambini, la biancheria, gli articoli per la cucina e lo sport.

La vita sta riprendendo il suo corso e questa seconda settimana si annuncia positiva per i 5 Designer Outlet italiani. Il clima mite e il ponte del 2 giugno dovrebbero incoraggiare lo shopping sicuro e all'aperto. Tutti i centri saranno aperti anche martedì 2 giugno dalle 10 alle 20.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Questa prima settimana di apertura ci ha dato la concreta percezione della voglia di ritorno alla normalità - racconta Fabio Rinaldi, Centre Manager La Reggia Designer Outlet -. Già nei giorni precedenti il 18 maggio, abbiamo percepito dai nostri utenti molta attesa circa la nostra riapertura. I nostri spazi all’aperto aiutano sicuramente le persone a percepirci come un luogo in cui passeggiare in serenità, in un clima controllato ma disteso e sicuro. In attesa di poter riaccogliere i turisti, abbiamo avuto una risposta molto incoraggiante dai nostri clienti».