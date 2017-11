Apre l'oasi del panino-macelleria, arriva il "Palazzo della bontà" di Mario Tortora

"Sono anni che mi chiedete di realizzare un punto vendita con tutte le comodità. Io qualche mese fa ho iniziato il progetto per accontentare la vostra richiesta. Finalmente troverete la qualità in tavola. Verrete accolti e SERVITI dallo staff di MarioTortora .Dopo tanti sacrifici per la realizzazione, “Il palazzo delle Bontà” è pronto! Vi aspetto in tanti venerdí 17 Novembre per la serata inaugurale. Si inizia alle 19:00! Per voi che da anni ormai preferite i prodotti di MARIOTORTORA ci saranno dei gadget. I primi 1000 avranno diritto alla maglia dell’unica,originale ed inimitabile #PANINOMACELLERIA . Ci vediamo Venerdí 17 a Mugnano in via Pietro Nenni 36", è il lungo post Facebook di Mario Tortora, che annuncia l'apertura del nuovo locale nel napoletano.