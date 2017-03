BMT, folla ed entusiasmo allo stand Blu Hotels per i calciatori del Napoli

Il primo giorno della Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli si colora di blu e di azzurro: ospiti d’eccezione allo stand Blu Hotels i calciatori della S.S.C. Napoli Lorenzo Tonelli e Jorginho.



Dopo il successo dello scorso anno, la prestigiosa partnership sportiva tra la catena alberghiera e la S.S.C. Napoli si è rinnovata anche per la stagione 2016/2017 del campionato di Serie A, che vede gli azzurri nuovamente protagonisti della lotta per le prime posizioni.

Il difensore e il centrocampista agli ordini di mister Sarri sono stati accolti allo stand Blu Hotels con grande entusiasmo dalle centinaia di visitatori presenti, dove sono stati distribuiti gadget della società cui ha fatto seguito l’estrazione di magliette autografate.

La partnership con la S.S.C. Napoli rappresenta per Blu Hotels un’importante occasione per continuare a essere presente nel mondo dello sport, non solo per veicolare la propria brand image nel settore sportivo, ma anche per poter portare un’altra eccellenza italiana all’interno delle sue strutture.



“Siamo lieti – ha dichiarato Nicola Risatti, Presidente Blu Hotels – di aver rinnovato questa partnership. Iniziative come quella di oggi rappresentano per noi momenti di grande sinergia con il mondo dello sport ed in particolare con la S.S.C. Napoli.

Da anni sperimentiamo con soddisfazione l’efficacia delle sponsorizzazioni di importanti realtà calcistiche italiane: Blu Hotels si fa da sempre infatti portavoce di valori quali la correttezza, il rispetto delle regole, il desiderio di onorare gli impegni per raggiungere il massimo dei risultati,

ricercando proposte innovative e personalizzate per i nostri ospiti.

Lo sport trasmette questi principi che oggi condividiamo, come prima azienda italiana nel settore leisure in Italia, con una delle più illustri realtà sportive italiane”.

Blu Hotels partecipa alla BMT di Napoli, la fiera del turismo più importante del Centro-Sud, presentando le ultime novità e il nuovo catalogo Estate 2017 ed Inverno 2017/18 con interessantissime promozioni e sconti: punto di forza è la recente acquisizione del Linta Park Hotel, incantevole struttura a 4 stelle con una splendida vista panoramica sulle montagne venete circostanti e sulla città di Asiago.