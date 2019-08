Lonely Planet, reporter in visita tra Campi Flegrei e Cilento

I Campi Flegrei sono stati, in questi giorni, meta della visita di un reporter della nota guida turistica "Lonely Planet".

Un tour, come riferisce l'Ansa, alla scoperta del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, passando per Baia Sommersa e il Castello, Cuma, Pozzuoli, e ancora del Cilento con visita guidata serale al Parco Archeologico Paestum, tra i templi al tramonto in questo periodo illuminati dall'iniziativa "Campania By Night", promossa dalla Regione Campania tramite Scabec, Società Campana Beni Culturali.

Si tratterebbe solo una prima tappa. A quanto pare, la Lonely planet è interessata anche al Gran Cono del Vesuvio, al territorio del Sannio e alla Villa Romana di Positano e una visita sarebbe prevista già per settembre.

Potremmo, quindi, vedere presto sulla prestigiosa guida tutte queste meraviglie campane.