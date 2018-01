Il Governo stanzia i fondi per la Linea 6 della metropolitana di Napoli

Per interventi della Metropolitana di Napoli il Comitato interministeriale della programmazione economica ha approvato risorse per 267,82 milioni, in particolare per la prima fase della Linea 6, Mostra-Arsenale (Municipio)-Deposito Officina Arsenale. Per l'ampliamento del Deposito Officina di Piscinola della Linea 1 arrivano 1,46 milioni, in aggiunta ai 13,14 milioni di finanziamento esistenti.



La prima tratta della Linea 6 (da Mergellina a Municipio) dovrebbe essere attiva già nel 2019, includendo le fermate Arco Mirelli, San Pasquale e Chiaia - Monte Di Dio.