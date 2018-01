Lavoro, Palmeri e Lepore: “Leonardo mantiene i patti e riassume i primi 75 lavoratori ex Atitech”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Si prosegue nell'attuazione dell'accordo siglato il 31 luglio 2017 fra le Organizzazioni Sindacali, Leonardo S.p.A., Atitech Manufacturing, che prevede un serrato piano di assorbimento dei lavoratori ex Atitech nei prossimi mesi. Si procederà in due tranche (Febbraio- marzo) ad assorbire 75 dipendenti (dei 178 totali) presso lo Stabilimento di Pomigliano. Per le ulteriori risorse umane sarà attivato un tavolo per verificare le ricollocazioni in Campania negli Stabilimenti di altre Divisioni Leonardo, coerenti con i fabbisogni Industriali. Saranno inoltre verificate le disponibilità, su base volontaria, all’esodo o al trasferimento in altre Regioni. L’assesore al Lavoro e L assessore alle Attività Produttive della regione Campania esprimono viva soddisfazione per lo stato di avanzamento raggiunto che rappresenta un lavoro sinergico che va continuato in maniera responsabile.

SEGRETERIA ASSESSORE REGIONALE AL LAVORO SONIA PALMERI