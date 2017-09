Lenzuolissimi: il 21 settembre inaugurazione della boutique di Napoli

Cresce l’attesa per l’Evento “Lenzuolissimi”, primo monomarca al mondo di biancheria per il letto, raso di cotone in 100 colori a tinta unita: fondato da Michele Cascavilla, il brand conta già diversi punti vendita, Milano, Roma, Firenze, Palermo in Italia e Città del Messico. Giovedi, 21 Settembre, dalle ore 19:00 l’apertura della boutique di Napoli organizzata in collaborazione con l’agenzia PL MANAGEMENT di Fabio Ummarino.

Tanti gli ospiti previsti per scoprire l’alta qualità del prodotto associata ad un costo assolutamente competitivo ed a tante idee innovative, quali la personalizzazione dei capi in tempo reale, la completa configurabilità dei set in combinazioni cromatiche infinite, il recycling dei capi usati, il packaging ecologico, la qualità sartoriale delle finiture. Una splendida boutique nel “salotto” della città partenopea.

Appuntamento per tutti gli amanti del Lifestyle e del jet set giovedi, ore 19 in Via Vittoria Colonna 3, Napoli.