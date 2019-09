Fuorigrotta, approvata la manutenzione straordinaria in via Terracina

Oggi, su proposta dell'Assessore alle Infrastrutture e al Trasporto Mario Calabrese, la Giunta ha approvato in linea economica, a seguito dell’avvenuto finanziamento regionale, l’intervento di manutenzione straordinaria di via Terracina nel tratto compreso tra via Cupa nuova Cinthia e via Cassiodoro.

Il progetto, per un importo di circa 1.5 milioni di euro, era stato approvato in linea tecnica dalla Giunta comunale nel maggio 2018 e prevede il rifacimento integrale della strada con la posa di una nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso ad elevata aderenza, il rifacimento della segnaletica, e la riqualificazione dei marciapiedi.

"L’intervento – dichiara l’assessore Calabrese – si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione delle infrastrutture stradali della rete primaria della città messo a punto da questa Amministrazione. I lavori saranno eseguiti utilizzando risorse FSC 2014/2020 di cui alla Delibera CIPE 54/2016. Con l’approvazione in linea economica di oggi sarà possibile avviare le procedure di gara per l’affidamento dei lavori".