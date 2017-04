Lavori Metro Linea 2, dal 7 al 10 chiusa la stazione di Piazza Garibaldi

Nel prossimo fine settimana, come rende noto il portale istituzionale del Comune di Napoli, sono in programma interventi di potenziamento infrastrutturale nella stazione sotterranea di Napoli Piazza Garibaldi, sulla Linea 2 metropolitana.

Per consentire l'operatività del cantiere, dalle 20.00 di venerdì 7 alle 06.00 di lunedì 10 aprile, la stazione resterà chiusa. Saranno contestualmente sospese le corse dei treni fra Napoli Campi Flegrei e Napoli San Giovanni Barra.

I collegamenti tra Napoli, Nocera, Salerno e Castellammare di Stabia avranno origine e termine corsa a San Giovanni Barra, mentre il servizio metropolitano da e per Pozzuoli della Linea 2 avrà come capolinea la stazione Napoli Campi Flegrei. I treni da e per Caserta arriveranno e partiranno da Napoli Centrale.

Attivo, tra Napoli San Giovanni Barra e Napoli Centrale, un servizio di bus navetta con frequenza media di una corsa ogni 20 minuti. I bus sostitutivi sosteranno a Napoli Centrale sul piazzale esterno della stazione, nel Terminal Anm; a San Giovanni Barra, nell'area antistante il nuovo varco di accesso alla stazione.