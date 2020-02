I lavoratori della Whirlpool incontrano i colleghi dell'ex Ilva: “Uniti nella notta”

I lavoratori della Whirlpool a Taranto hanno incontrato i lavoratori dell'ex Ilva e scambiato, in segno di solidarietà, le loro maglie. “Il lavoro è necessario per vivere ma non si può morire per il lavoro, siamo vicini ai lavoratori che oltre al dramma della precarietà vivono quello della salute. Le nostre due vertenze sono unite nel rispetto degli accordi che le multinazionali firmano con il governo e poi non mantengono. Chiediamo futuro e politiche industriale per tutto il Sud. Uniti nella lotta”. Queste le parole della delegazione arrivata a Taranto.