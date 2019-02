Landini (Cgil) a Napoli: "Reddito di cittadinanza non risolve emergenza lavoro"

Ha scelto Napoli per la sua prima visita in veste di segretario generale Cgil. Maurizio Landini ha voluto partecipare all'inaugurazione della sede Flai-Nidil (lavoratori dell'agricoltura e atipici) in via Pica, intitolata a Jerry Masslo, il rifugiato sudafricano ucciso a Villa Literno nel 1989 perché si rifiutò di dare parte del suo salario da bracciante ai caporali italiani.

Immigrazione, lavoro, reddito di cittadinanza e autonomie i temi toccati dal neo-segretario. "Intitolare questa sede a Masslo - afferma Landini - significa ricordare che in questo Paese ci sono ancora episodi di schiavismo. Il Governo ora sta chiudendo anche i centri di accoglienza e questa non è la strada giusta per risolvere il problema, visto che i migranti avrebbero bisogno di integrazione e non di essere rimessi in strada, dove diventano schiavi della criminalità".

L'emergenza lavoro è uno dei temi caldi a Napoli e nel Mezzogiorno: "Napoli è in sofferenza come tutto il Meridione - prosegue l'ex capo della Fiom - ma tutto il Paese non vive un buon momento. Le politiche del lavoro non servonoo senza un piano di investimenti che al Sud non esiste. Noi siamo favorevoli a forme di lotta alla povertà ma al reddito di cittadinanza preferivamo il vecchio reddito di inclusione. La proposta dei 5 stelle mischia povertà e lavoro e ha la pretesa di risolvere la prima attraverso la seconda, ma oggi anche chi lavora spesso è povero".

Il passaggio finale è sulle autonomie regionali. soprattutto quelle richieste da Lombardia e Veneto: "L'autonomia è sancita dalla Costituzione, ma così come pensata non fa altro che dividere l'Italia. Decidere di far rimanere le tasse pagate all'interno della Regione non risolve il problema dell'evasione e porterebbe il Sud a distaccarsi ancora di più".