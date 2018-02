La settimana dell'Amore in Costa d'Amalfi Speciale San Valentino dal 10 al 18 febbraio con Otium SPA Bagno Romano e Villa Romana Hotel&SPA

Diversi sono i personaggi famosi che ne hanno fatto visita negli ultimi tempi, in ultimo Biagio Antonacci per rilassarsi prima dell’esibizione al Palasele di Eboli e, qualche mese prima, Vittorio Sgarbi, assiduo frequentatore, da cui si prende in prestito l’affermazione fatta durante un soggiorno e subito divenuta motto dell’Otium SPA Bagno Romano: «Quando voglio essere felice, vado a Minori».

E quale occasione migliore del prossimo San Valentino può esservi per raggiungere Minori, nel cuore della Costa d’Amalfi, e festeggiare la felicità e l'amore presso Otium SPA Bagno Romano?

In collaborazione con il Villa Romana Hotel&SPA, quattro stelle di pura classe nel centro di Minori, lo staff di Otium SPA Bagno Romano ha preparato davvero tutto per rendere indimenticabile la Festa degli Innamorati, dal pernotto a 4 stelle alla cena a lume di candela, dal pranzo romantico ai percorsi benessere dell’apprezzatissima ed unica SPA, il tutto nella straordinaria cornice della Costa d’Amalfi, nota sin dall'epoca romana e riconosciuta Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.

Un percorso ricco di emozioni, antiche movenze, utilizzo di preziosi saponi, oli unici, vapori ed essenze, per un viaggio sensoriale che rigenera e rilassa e che può essere completato al meglio con un delicato ed apprezzabile massaggio di coppia.

Ma la Festa di San Valentino da Otium SPA Bagno Romano non durerà solo un giorno, ma un’intera settimana. Una settimana interamente dedicata agli Innamorati con soluzioni studiate per ogni esigenza e con l’opportunità di sfruttare, oltre ai percorsi benessere dell’ Otium SPA Bagno Romano, anche le soluzioni di pernotto e ristorazione offerte dal Villa Romana Hotel&SPA.

Di seguito, alcune delle soluzioni proposte per lo Speciale San Valentino targato Otium SPA Bagno Romano e Villa Romana Hotel&SPA, ricordandovi che è possibile contattare i numeri 089/853855 e 089/877237 per ricevere ulteriori informazioni oppure visitare lo store online ufficiali di Otium SPA Bagno Romano e Villa Romana Hotel&SPA www.otiumspa.market e www.hotelvillaromana.market

I PERCORSI SPA

Percorso SPA & Bagno Romano 2 ore (kit SPA incluso) € 99,90 a coppia

Percorso SPA & Bagno Romano 2 ore + massaggio di coppia da 30 minuti (kit SPA incluso) € 179,90 a coppia

Percorso SPA & Bagno Romano 2 ore + savonage con operatore (kit SPA incluso) € 149,90 a coppia

I PERCORSI SPA CON USO ESCLUSIVO *

Percorso SPA & Bagno Romano + Massaggio di coppia da 30 minuti (kit SPA incluso) € 199,90 a coppia

Percorso SPA & Bagno Romano + Massaggio di coppia da 30 minuti (kit SPA incluso) + Camera c/o Villa Romana Hotel&SPA in day use € 249,90 a coppia

* per l’uso esclusivo sono disponibili pochi posti, quindi si richiede di informasi preventivamente ai recapiti della struttura

I PERCORSI SPA + SOGGIORNO

Percorso SPA & Bagno Romano (kit SPA incluso) + 1 Notte in Camera Doppia c/o Villa Romana Hotel&SPA + Colazione € 199,90 a coppia

Percorso SPA & Bagno Romano (kit SPA incluso) + 1 Notte in Camera Doppia c/o Villa Romana Hotel&SPA + Colazione + Pranzo o Cena € 249,90 a coppia

Come raggiungere la location | Otium SPA Bagno Romano e Villa Romana Hotel&SPA sono in Corso Vittorio Emanuele, 49 a Minori, Città del Gusto in Costa D’Amalfi. Per tutte le info e le prenotazione è possibile contattare i numeri 089/853855-877237 oppure inviare un’email ad info@otiumspa-costadamalfi.it oppure info@hotelvillaromana.it

Promo per tutti i lettori dell’articolo | A tutti coloro che, alla prenotazione, indicheranno di aver letto l’articolo su SALERNOTODAY, NAPOLITODAY o AVELLINOTODAY sarà omaggiata una fouta SPA da poter conservare a casa.