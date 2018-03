Voli Napoli-Parigi, da domenica prossima arriva Joon

Napoli e Parigi sono collegate per via aerea addirittura dal 1929, quando a coprire la tratta fu la compagnia aerea Air Union-Lignes d'Orient. Il primo volo per parigi targato Air France avvenne invece nel 1963. Ora tocca a “Joon”