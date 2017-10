Job Meeting Napoli 2017: orientamento, lavoro e formazione

Il 18 Ottobre fa tappa a Napoli la più importante manifestazione italiana dedicata all'incontro tra mondo imprenditoriale, laureati e laureandi.



Durante #JobMeetingNapoli, LAUREANDI, NEOLAUREATI E LAUREATI, di tutti i percorsi di studi E GIOVANI PROFESSIONISTI potranno:

- Incontrare le AZIENDE;

- Incontrare le BUSINESS SCHOOL;

- Usufruire gratuitamente di utili SERVIZI DI CONSULENZA e ORIENTAMENTO PROFESSIONALE curati da esperti del settore. Tra questi:

• consulenza CV;

• WORKSHOP aziendali e di informazione professionale



Tra le aziende presenti grandi realtà come ACCENTURE, ALTRAN, AMARIS, FERROVIE DELLO STATO ITALIANE, HILTI, LEONARDO, LIDL ITALIA, NTT DATA, SALINI IMPREGILO, CAPGEMINI, DELOITTE, ENI, FATER, ETJCA, GUCCI e tante altre nazionali e internazionali.

Per la REGISTRAZIONE ONLINE, utile per partecipare all'evento gratuito, collegarsi al sito https://tinyurl.com/jobmeetingnapoli17



L'appuntamento è fissato per Mercoledì 18 Ottobre, dalle 9.00 alle 17.00, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II - Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, Piazzale Tecchio 80.



Job Meeting NAPOLI è organizzato da Cesop HR Consulting Company.



L'evento è totalmente gratuito.